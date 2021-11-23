София, 23 ноября, 2021, 15:13 — ИА Регнум. В Болгарии намерены объявить общенациональный День траура в память о погибших на автомобильной трассе «Струма» в Перникской области пассажирах северомакедонского туристического автобуса. Об этом 23 ноября на совместной пресс-конференции с премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым заявил глава служебного кабинета министров Болгарии Стефан Янев, передает Болгарское национальное радио.

Траур

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По словам руководителя правительства Болгарии, произошедшая трагедия должна заставить людей задуматься о безопасности движения, в частности, и защите человеческой жизни в целом.

«Представители прокурорских структур Болгарии и Северной Македонии активно работают над расследованием обстоятельств трагедии, и в ближайшее время ее причины будут названы», — пообещал С. Янев. Согласно официальной информации, дата траурных мероприятий будет объявлена дополнительно.

Как передавало ИА REGNUM, 23 ноября в 03:04 по местному времени (04:04 мск) туристический автобус с регистрационными номерами Северной Македонии, перевозивший из Софии в Скопье 52 туриста, загорелся на шоссе Струма в Перникской области (юго-запад Болгарии). По уточенным данным, в результате инцидента погибли 46 человек, включая 12 детей, и были ранены пять пассажиров.