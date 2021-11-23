Красногорск, 23 ноября, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье вновь начала расти. Об этом свидетельствует опубликованная 23 ноября статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 1871 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 87 случаев больше аналогичного показателя 22 ноября. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 1784 человека, а днем ранее — у 1909 жителей Подмосковья.

Отметим, что всего 23 ноября в России было выявлено 33 996 новых случаев заражения коронавирусом.