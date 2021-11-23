Варшава, 23 ноября, 2021, 15:09 — ИА Регнум. На странице Центрального статистического управления Польши в соцсети Twitter обнародована информация, согласно которой страна занимает 23-е место среди 27 стран Евросоюза по темпам вакцинации населения.

NIAID Вакцинация

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Так, по состоянию на 23 ноября в Польше полностью вакцинированы 20 миллионов 280 тысяч человек, или около 55% от всего населения страны (чуть больше 65% от совершеннолетнего населения).

Лидером в данном рейтинге оказалась Португалия, где вакцинацию прошло уже 81,4% населения. Замыкает список Болгария с результатом в 24,3% вакцинированного населения.