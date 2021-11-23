Москва, 23 ноября, 2021, 15:09 — ИА Регнум. На Газпроме прекращение или приостановка поставок газа в Молдавию, конечно, никак не отразятся, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Сергей Кауфман.

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«Во-первых, Молдавия является не самым значительным клиентом газового гиганта — в 2020 году на неё пришлось 3,05 млрд кубометров поставок. Это не так существенно в масштабах Газпрома.

Во-вторых, маловероятно, что Молдавия допустит долгосрочную остановку поставок газа прямо в начале отопительного сезона, так как полноценных альтернативных российскому газу у страны нет», — пояснил аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, через 48 часов поставки газа в Молдавию могут прекратиться, заявил 22 ноября журналистам официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.

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