23 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление украинского министра обороны Алексея Резникова о том, что НАТО готово действовать на опережение в случае, если действия России будут угрожать Украине.

Мирослава Романенко, , 21:53 — REGNUM НАТО готово действовать на опережение в случае, если действия России будут угрожать Украине, заявил украинский министр обороны Алексей Резников в эфире украинского телеканала ICTV.

Русофобия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«[Министры обороны США и Великобритании] меня заверили, что проходят очень серьёзные консультации между другими партнерами стран альянса и ЕС о готовности предпринять очень решительные шаги, причем на опережение», — отметил украинский министр.

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Заявление главы оборонного ведомства Украины обсудили в телеграм-каналах VESTI и Klymenko Time, а также на странице украинского «Нового Издания» в социальной сети Facebook. Многих смутила фраза Резникова «на опережение». Иные добавили, что за Украину ни НАТО, ни Евросоюз воевать не будут.

«На опережение? В смысле? Самим напасть? Что происходит?» — не понимает Роза Львовна.

«Ну идиоты. Ну киньте Украину в качестве мяса. Неужели не понятно, что вы пешки в игре?» — не выдержал 56 475.

«То есть теперь укропровокации называются действиями на опережение? Ню-ню, доопережаются», — добавил «Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен».

«Короче, делают нас пушечным мясом», — написала Irina K.

Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Украины Алексей Резников President.gov.ua

«Хозяева сказали есть, значит, есть, а мнение холопов никого не интересует. Вот холоп и узрел опасность…» — отметил один из комментирующих.

«А как это — действовать на опережение? Типа Россия нападет завтра, а они опередят и нападут сегодня?» — не понимает Vladimir.

«Цирк, за них воевать никто не собирается», — пишет Аndrei.

«Если Штаты откуда-то ушли (вероятно, речь об Афганистане. — М. Р.), то должны куда-то и зайти. Боюсь, это будет наша ненька (Украина. — М. Р.). Такая вот конспирология», — отметила SaGA.

«Польша, Венгрия и Румыния только и ждут момента…» — добавил R Ro, вероятно, указывая на территориальные претензии данных государств к Украине.

«На опережение. Это ключевое. Неужели хотят повторить 1941 год?» — недоумевает Геннадий.

«На опережение… кто быстрее успеет эвакуироваться!!!» — иронизирует Роман Викторович.

ВСУ на учениях НАТО U.S. Army Europe

«Это типа как? Начать войну с Россией на основании того, что она якобы могла напасть? Вот им не терпится, и крайне нужна война…» — посетовал Сергей Л.

«Он в случае чего, как все юристы, быстро уедет в Израиль, а под обстрелами нам сидеть», — написал Vladimir L.

«Так уже и действуют на опережение. Никто еще в России не собирается ни на кого нападать, но эти опередители уже готовы отражать ее «агрессию», — подытожила Марина П.

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