Москва, 23 ноября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Законопроект о повышении штрафов для зацеперов внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» во главе с Сергеем Неверовым, передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября.

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Предлагается изменить сумму штрафа за нарушение целого ряда правил поведения на железнодорожном транспорте со 100 рублей до 4 тыс. рублей.

По данным МВД, в России ежегодно пресекается порядка тысячи таких правонарушений. За пять лет в органы внутренних дел было доставлено более 1700 несовершеннолетних зацеперов. А за 7 месяцев 2020 года в Центральном федеральном округе 11 несовершеннолетних зацеперов получили травмы, четверо из них погибли.

«Я надеюсь, что сам факт внесения и рассмотрения инициативы привлечет внимание взрослых к проблеме. В данном случае важны превентивные меры», — отметил Неверов.

В настоящее время возможность привлечь зацеперов к ответственности предусмотрена и в Уголовном кодексе, однако норма не действует, так как сложно доказать, что поступок совершен из хулиганских побуждений, а проезд напрямую угрожал эксплуатации транспортного средства.

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