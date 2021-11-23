Кабул, 23 ноября, 2021, 15:06 — ИА Регнум. В одном из районов столицы Афганистана прогремел взрыв. Об этом 23 ноября сообщает телеканал Tolonews.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв в Афганистане

При этом подробности произошедшего не уточняются. В свою очередь, телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники указывает, что взрыв произошел на местном рынке, который находится в центре Кабула.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Конгресс США создает комиссию по изучению опыта войны и ошибок, допущенных в ходе 20-летнего присутствия США в Афганистане.