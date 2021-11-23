Варшава, , 15:05 — REGNUM Сотрудники Центрального следственного управления полиции Польши задержали 11 человек, которые подозреваются в том, что продавали на черном рынке поддельные «ковидные паспорта». Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

Арест BMN Network

«У нас есть основания подозревать, что задержанные лица за деньги вносили в медицинскую систему данные лиц, не прошедших вакцинацию против COVID-19. За это они получали от 1000 до 1500 злотых (от 212 до 318 евро). Таким образом, из-за их действий человек, который не хотел прививаться, получал справку о прививке и мог, нарушая закон, использовать ковидный паспорт», — говорится в сообщении.

В отношении задержанных были выдвинуты обвинения в участии в организованной преступной группе, а также в коррупции.