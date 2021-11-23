Сеул, 23 ноября, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Ожидается, что по состоянию на конец ноября 2021 года инфляция в Южной Корее составит 2,7%, что на 0,3% выше, чем в октябре текущего года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

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По их словам, темпы роста показателя являются самыми высокими с января 2017 года.

Эксперты отмечают, что основными статьями, которые спровоцируют рост потребительских цен, будут нефть, продукция сельского хозяйства, животноводства, рыболовства и коммунальные услуги.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года индекс потребительских настроений в Южной Корее составил 107,6 пункта, что на 0,8% выше, чем в октябре текущего года.

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