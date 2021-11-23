Москва, , 15:01 — REGNUM Межотраслевая конференция «Государство в борьбе с контрафактом. Первые итоги работы цифровых инструментов. Позиции участников отрасли, разработчиков, потребителей» состоится 25 ноября в Москве. Как сообщают организаторы мероприятия — центр социального проектирования «Платформа» и центр развития потребительского рынка МШУ «Сколково», — целью конференции является подведение первых итогов внедрения цифровых инструментов для контроля за движением товаров и на разработку рекомендаций по их дальнейшему развитию.

Цифровая экономика Bitballoon.com

В конференции примут участие представители федеральных органов исполнительной власти и других заинтересованных управленческих структур, разработчики систем маркировок, производители продукции и поставщики, представители торговых сетей и HoReCa, представители экспертной среды, исследовательских центров и общественных структур.

В формате «диалога идей» во время двух сессий и круглого стола участники конференции обсудят, что государству и обществу нужно знать о рынке и кто за это должен платить, какие задачи может помочь решить маркировка бизнесу и потребителю, насколько удобна система маркировки для участников рынка, с какими сложностями им пришлось столкнуться. Среди запланированных для обсуждения тем: что могли бы сделать регуляторы и другие участники процесса для полноценного раскрытия потенциала системы маркировки, какая технологическая платформа оптимальна для обеспечения прозрачности в разных сферах и отраслях, есть ли у потребителя запрос на цифровые инструменты проверки товаров и как вовлечь его в их использование.

Встреча пройдет в Аналитическом центре при правительстве РФ по адресу Академика Сахарова, 12.

Регистрация на мероприятие:

офлайн: info@pltf.ru,

онлайн: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Qa6l9MnKSy6PZTT3aOsYAw