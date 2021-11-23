Варшава, , 14:58 — REGNUM Массовые попытки форсирования границы Польши мигрантами имеют место быть и будут продолжаться. Об этом 23 ноября на брифинге заявил пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын.

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В Варшаве видят, как белорусские власти «ищут новые направления привлечения в Белоруссию иностранцев», добавил Жарын.

«У нас есть сигналы о том, что в ближайшее время может более интенсивно использоваться трасса между Москвой и Минском для подпитки этого кризиса, организованного белорусскими службами», — цитирует ТАСС пресс-секретаря.

Так, согласно последней информации польских служб, стремящихся пересечь польскую границу в Белоруссии мигрантов «может быть 10 тыс., а может быть и больше».

«Они размещены в разных местах, в том числе на приграничных территориях. Они могут использоваться для дестабилизации ситуации», — уверен Жарын.

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При этом факты возвращения находящихся в Белоруссии мигрантов пресс-секретарь признаком снижения градуса напряженности миграционного кризиса на польско-белорусской границе не считает.

«Эти полёты могут на первый взгляд показаться признаком деэскалации этого кризиса, но мы однозначно считаем, что эти выводы преждевременны», — заявил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Пограничной службе Польши вынесли постановление о депортации 20 задержанных нелегальных мигрантов на их Родину до конца текущей неделе. Они незаконно проникли на территорию Польши из Белоруссии и находились в палаточном городке прямо у польской границы. Среди них оказались граждане Ирака и Ирана. Всего на сегодня в стране 58 задержанных нелегалов, которым предписана депортация в страны их гражданства.