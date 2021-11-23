Москва, , 14:57 — REGNUM У США объективно уменьшилась эффективность инструментов воздействия на мировой нефтяной рынок. Об этом 23 ноября заявил директор ИМЭМО РАН Фёдор Войтоловский на телеканале «Россия 24».

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если в 70-е годы США обладали большим количеством инструментов и для влияния на ценообразование… то сейчас, в общем-то, инструментов стало меньше. Это возможность достижения договорённости с добывающими странами, со странами-поставщиками. Здесь по-разному складывается ситуация. И вот совсем недавно мы видели, как Соединённые Штаты оказывают давление на Саудовскую Аравию, уговаривая представителей стран-членов ОПЕК+ увеличить добычу», — заявил Войтоловский.

Параллельно США попытались разыграть другую карту — достичь договорённости стран-потребителей нефти, — а теперь пытаются воспользоваться и инструментом стратегических резервов.

«Чаще это всё-таки «кубышка», которую сохраняют Соединённые Штаты на чёрный день, на какое-то непредвиденное изменение ситуации не только на рынке, но и, возможно, в политической обстановке», — указал эксперт.

«Здесь Соединённые Штаты пытаются разыгрывать все эти комбинации сразу, и при этом некоторым группам интересов выгодна как раз ситуация с высокими ценами, а некоторым группам интересов в самих США выгодны более низкие цены. И это очень сложный процесс», — подчеркнул Войтоловский.

Напомним, что президент США Джо Байден готовится объявить начало товарных интервенций из стратегического резерва нефти.