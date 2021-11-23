Москва, , 14:57 — REGNUM Брифинг для зарубежных военных атташе провели Воздушно-космические силы (ВКС) России. Об этом 23 ноября сообщили журналистам в Минобороны РФ.

ВКС РФ Иван Шилов © ИА REGNUM

«В соответствии с планом работы с военно-дипломатическим корпусом, аккредитованным в Москве, 23 ноября проведен брифинг заместителя главнокомандующего ВКС генерал-лейтенанта Андрея Юдина», — заявили в российском оборонном ведомстве.

Также указывается, что в ходе брифинга главное внимание было уделено информированию о современной структуре российских ВКС и их задачах. При этом отмечается, что на брифинге находилось порядка 80 военных атташе из 52 стран СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки и в том числе 16 представителей стран Североатлантического альянса (НАТО).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пилотажная группа «Русские витязи», пилоты которой продемонстрировали сверхманёвренные возможности новейших истребителей Су-30СМ на международном авиасалоне Dubai Airshow — 2021, завершила перебазирование в подмосковную Кубинку из Объединённых Арабских Эмиратов.