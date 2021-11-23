Бухарест, 23 ноября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду поддерживает привлечение на энергетический рынок республики поставщиков электроэнергии из Румынии. Об этом она заявила во время официального визита в Бухарест.

European People's Party Майя Санду

«Мы поддерживаем приход румынских поставщиков электроэнергии в Республику Молдова. Это будет стимулировать конкуренцию на рынке, где пока доминируют монополии», — сказала Санду.

Она добавила, что Кишинёв ожидает завершения проекта по подключению линии электропередачи между румынским городом Сучава и Бельцами в Молдавии. Кроме того, в Молдавии скоро будет проведена ЛЭП к Кишиневу от Вулканешт, куда ранее проложили электролинию из румынского города Исакча.

Стоит отметить, что Молдавия в значительной степени зависит от поставок электроэнергии принадлежащей «Интер РАО» «Молдавской ГРЭС», которая находится на территории Приднестровья. Это одна из самых крупных советских теплоэлектростанций.