Уфа, , 14:58 — REGNUM Тело мужчины обнаружено в сгоревшем доме в Башкирии. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Пожар в доме

Сообщается, что спасатели Учалинского района получили информацию о пожаре в деревне Ильтебаново. По тревоге были подняты силы и средства МЧС России.

Прибыв на место происшествия, они установили, что огонь повредил бревенчатый одноэтажный дом размером 5×6 метров. Дом не был электрифицирован и газифицирован, отопление в нем было печное.

Отмечается, что во время разбора места пожара спасатели обнаружили тело мужчины 1951 года рождения.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что по факту гибели двух человек в жилом доме в Башкирии возбудили дело.