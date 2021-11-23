23 ноября 2021 | Время чтения 1 мин

Ярослав Чингаев, , 19:42 — REGNUM В Москве простились с народным артистом России Валерием Гаркалиным. Церемония прощания прошла в Учебном театре ГИТИСа, где актёр преподавал более 20 лет.

Портрет Валерия Гаркалина в фойе Учебного театра ГИТИСа Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Проститься с Валерием Гаркалиным пришли близкие и друзья, студенты и поклонники Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В фойе Учебного театра ГИТИСа Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Валерий Баринов Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

У здания Учебного театра ГИТИСа Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Евгений Князев Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Евгений Князев Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Дочь Валерия Гаркалина Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Павел Акимкин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

У здания Учебного театра ГИТИСа Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Церемония началась в 11:00 утра, проститься с актёром пришли сотни людей: близкие и друзья, его студенты и поклонники. Среди пришедших множество известных коллег актёра, среди которых Клара Новикова, Вера Алентова, Стас Намин, Игорь Золотовицкий, Леонид Роберман, Александр Балуев. Траурная церемония продолжалась более двух часов и завершилась продолжительными аплодисментами.

Церемония прощания с Валерием Гаркалиным Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Церемония прощания с Валерием Гаркалиным Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Церемония прощания с Валерием Гаркалиным Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Ника Гаркалина Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Церемония прощания с Валерием Гаркалиным Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Церемония прощания с Валерием Гаркалиным Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Елена Шанина Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Леонид Роберман Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Павел Каплевич Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Церемония прощания с Валерием Гаркалиным Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Церемония прощания с Валерием Гаркалиным Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Вера Алентова Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Александр Балуев Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Игорь Золотовицкий Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Клара Новикова Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Гаркалин снялся в более 80 фильмах, среди них и наиболее полюбившаяся зрителям комедия режиссера Владимира Меньшова «Ширли-мырли», в которой актер сыграл сразу четырех персонажей. Помимо актёрской игры, он преподавал на кафедре эстрадного искусства ГИТИСа.

Церемония прощания с Валерием Гаркалиным Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Церемония прощания с Валерием Гаркалиным Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Церемония прощания с Валерием Гаркалиным Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Церемония прощания с Валерием Гаркалиным Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Церемония прощания с Валерием Гаркалиным Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Напомним, в октябре 2021 года Валерий Гаркалин был госпитализирован в тяжёлом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ, а позже ввели в состояние искусственной комы. 20 ноября он скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. Валерию Гаркалину было 67 лет. Похоронят актёра на Миусском кладбище рядом с женой.