Ярослав Чингаев,
23 ноября 2021, 19:42 — REGNUM В Москве простились с народным артистом России Валерием Гаркалиным. Церемония прощания прошла в Учебном театре ГИТИСа, где актёр преподавал более 20 лет.
Портрет Валерия Гаркалина в фойе Учебного театра ГИТИСа
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Проститься с Валерием Гаркалиным пришли близкие и друзья, студенты и поклонники
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
В фойе Учебного театра ГИТИСа
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Валерий Баринов
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
У здания Учебного театра ГИТИСа
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Евгений Князев
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Евгений Князев
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Дочь Валерия Гаркалина
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Павел Акимкин
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
У здания Учебного театра ГИТИСа
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Церемония началась в 11:00 утра, проститься с актёром пришли сотни людей: близкие и друзья, его студенты и поклонники. Среди пришедших множество известных коллег актёра, среди которых Клара Новикова, Вера Алентова, Стас Намин, Игорь
Золотовицкий, Леонид Роберман, Александр Балуев. Траурная церемония продолжалась более двух часов и завершилась продолжительными аплодисментами.
Церемония прощания с Валерием Гаркалиным
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Церемония прощания с Валерием Гаркалиным
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Церемония прощания с Валерием Гаркалиным
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Ника Гаркалина
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Церемония прощания с Валерием Гаркалиным
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Церемония прощания с Валерием Гаркалиным
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Елена Шанина
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Леонид Роберман
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Павел Каплевич
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Церемония прощания с Валерием Гаркалиным
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Церемония прощания с Валерием Гаркалиным
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Вера Алентова
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Александр Балуев
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Игорь Золотовицкий
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Клара Новикова
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Гаркалин снялся в более 80 фильмах, среди них и наиболее полюбившаяся зрителям комедия режиссера Владимира Меньшова «Ширли-мырли», в которой актер сыграл сразу четырех персонажей. Помимо актёрской игры, он преподавал на кафедре эстрадного искусства ГИТИСа.
Церемония прощания с Валерием Гаркалиным
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Церемония прощания с Валерием Гаркалиным
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Церемония прощания с Валерием Гаркалиным
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Церемония прощания с Валерием Гаркалиным
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Церемония прощания с Валерием Гаркалиным
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Напомним, в октябре 2021 года Валерий Гаркалин был госпитализирован в тяжёлом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ, а позже ввели в состояние искусственной комы. 20 ноября он скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. Валерию Гаркалину было 67 лет. Похоронят актёра на Миусском кладбище рядом с женой.