Москва, 23 ноября, 2021, 15:15 — ИА Регнум. В случае принятия поддержанных мэрией Москвы поправок рост объема социальных расходов в бюджете города в 2022 году составит 9,1%. Об этом 23 ноября сообщила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова на заседании комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике, передает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Грук ИА Красная Весна Бюджет

«Вы помните, при рассмотрении законопроекта в первом чтении он составлял 8,4% по сравнению с уровнем 2021 года», — отметила Зяббарова.

Также она отметила, что значительная часть неподдержанных поправок в бюджет города не содержит финансово-экономического обоснования. В качестве источника предлагаются к сокращению расходы, определяемые как избыточные. При этом не приводятся обоснования их избыточности, не проводится анализ влияния предлагаемого сокращения на возможность выполнения запланированных или ранее начатых мероприятий государственных программ.