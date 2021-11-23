Москва, , 14:53 — REGNUM В США сформировалось неоднозначное отношение к нефтяной политике Вашингтона. Об этом 23 ноября заявил директор ИМЭМО РАН Фёдор Войтоловский на телеканале «Россия 24».

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«Есть интересы американских крупных энергетических компаний, супер-мейджоров. Есть интересы государства и конкретно администрации Джо Байдена. Они могут далеко не всегда совпадать», — заявил Войтоловский.

«Есть ещё интересы американских компаний, мелких производителей, в том числе которые работают со сланцевой нефтью. Да, многих из них купили супер-мейджоры за последние годы, но, тем не менее, это всё разные группы интересов, которые так или иначе влияют на процесс принятия решений. И процесс принятия решений намного сложнее», — указал он.

По его словам, для США стратегически всегда было важнейшей задачей контролировать ценообразование на мировом рынке нефти. Однако у конкретных крупных производителей цели могут стоять иные.

«Некоторым группам интересов выгодна как раз ситуация с высокими ценами, а некоторым группам интересов в самих США выгодны более низкие цены. И это очень сложный процесс», — указал он.

Напомним, что президент США Джо Байден готовится объявить начало товарных интервенций из стратегического резерва нефти.