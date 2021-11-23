Киев, , 15:02 — REGNUM Автопробег в поддержку бывшего президента Грузии и руководителя Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили, арестованного у себя на родине, организован в Киеве. Об этом сообщает 23 ноября «Укринформ».

Михаил Саакашвили Oda.odessa.gov.ua

Акцию с требованием освободить политика организовали его соратники из политической партии «Движение новых сил Михаила Саакашвили». Автоколонна начала движение от столичного проспекта Победы к посольству Грузии, затем — по бульвару Тараса Шевченко.

Автомобили ехали с флагами Украины и Грузии, фотографиями и плакатами, призывающими освободить Саакашвили. Участники акции также требуют оказать арестованному медицинскую помощь и позволить ему встречаться с родственниками и адвокатами.

Как сообщало ИА REGNUM, приехавшего в Грузию Саакашвили арестовали 1 октября, в заключении он объявил голодовку. Политик согласился вновь принимать пищу после того, как его 20 ноября перевели в военный госпиталь в Гори.

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