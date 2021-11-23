В ФСБ заявили об «украинском следе» в подготовке теракта в Казани
Казань, 23 ноября, 2021, 14:52 — ИА Регнум. Подростка из Казани, который был задержан за подготовку массового убийства в учебном заведении, к преступлению склонял в Telegram житель Украины, некий Ярослав Овсюк, сообщили в ФСБ РФ.
Иван Шилов ИА REGNUM
ФСБ
«Согласно полученным показаниям задержанного, к совершению массового убийства его склонял пользователь мессенджера Telegram — некий Овсюк Ярослав, проживающий на территории Украины», — сообщили в ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ФСБ объявили о задержании в столице Татарии молодого человека за подготовку вооруженного нападения на некое образовательное учреждение.
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