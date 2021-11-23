Москва, 23 ноября, 2021, 14:51 — ИА Регнум. Выдвижение кандидатуры председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на второй четырехлетний срок — это, на самом деле, очень важное решение, так как от политики и действий ФРС США зависят последствия для экономики в целом, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Джером Пауэлл

«Ранее ходили слухи о том, что Пауэлл может быть заменён, и главным претендентом на его место называли действующего члена Совета ФРС Лаэль Брейнард. Однако Байден выдвинул её на должность вице-председателя Совета управляющих ФРС.

Стоит рассмотрим аргументы как за, так и против выдвижения Джерома Пауэлла на второй срок, а также дальнейшие последствия.

Одним из аргументов в пользу повторного назначения Пауэлла является его огромный опыт, дальновидность и сильное руководство.

В качестве председателя ФРС Пауэлл смело действовал во время экономических потрясений, вызванных пандемией, снизив процентные ставки почти до нуля и быстро запустив серию программ экстренного кредитования и выкупа облигаций.

Можно с уверенностью сказать, что он спас страну от болезненной и продолжительной экономической депрессии после локдаунов.

Еще один аргумент в пользу сохранения Пауэлла на его рабочем месте заключается в том, что он очень терпеливый и хладнокровный руководитель. Под его руководством ФРС согласилась допустить более высокую инфляцию, чем ее целевой показатель в 2%.

Пауэлл также курировал новую политику, которая предписывала Центральному банку проявлять терпение при повышении процентных ставок и не спешить сокращать программу покупки облигаций и ипотечных бумаг до тех пор, пока не увидит реальных признаков улучшающегося состояния экономики в надежде способствовать более широкому росту рабочих мест.

Эта действия способствовали более быстрому восстановлению экономики США и мощному бычьему рынку акций и жилья в условиях пандемии.

Еще одна причина, что Пауэлл останется на второй срок, заключается в том, что, вероятно, это снимет напряжение на финансовых рынках и даст им вздохнут спокойно.

Сохраняя пользующегося большим уважением представителя Трампа на своем месте, Байден соблюдает традицию, согласно которой председатели ФРС обычно не меняются, даже если партия, которая контролирует Белый дом, изменилась.

Это один из способов показать политическую независимость ФРС. И это особенно важно в то время, когда администрация Байдена участвует в самом крупном бюджетном стимулировании.

Против этих аргументов выступает большая вероятность того, что Пауэлл совершил фундаментальный просчет в инфляционных ожиданиях, которые сейчас накапливаются в экономике.

Этот просчет привел к тому, что он слишком долго продолжал удерживать процентные ставки около нуля, несмотря на текущие высокие цены на все виды товаров, а также текущие ежемесячные темпы погашения казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг в размере 120 миллиардов долларов.

Месяц за месяцем инфляция росла, и в настоящее время достигает максимальных темпов роста за последние 30 лет, что подчеркивает возможность длительного инфляционного всплеска.

Это заставило ФРС признать, что инфляция в 2022 году будет намного выше прежних ожиданий и значительно превысит 2% целевой показатель ФРС.

Главный риск для Байдена в том, что он заранее объявил о повторном назначении Пауэлла, тем самым взяв на себя ответственность за будущую политику ФРС и экономику США.

Все будет хорошо, если сегодняшняя высокая инфляция окажется временным явлением, как утверждает Пауэлл. Но в случае, если инфляция окажется более продолжительной, что, скорее всего, и будет, то это может дорого обойтись Байдену в преддверии важных промежуточных выборов в следующем году.

Политически осмотрительный курс действий Байдена заключался бы в том, чтобы подождать несколько месяцев и посмотреть, как разовьется инфляция. Но Байден действует поспешно, сделав раннее заявление.

Возможно это хитрый ход, чтобы обезопасить своё правление, так как повторное избрание Пауэлла более предсказуемо и точно не вызовет сильных потрясений в политических кругах, даже если в следующем году экономика США упадет ещё больше.

Поэтому действия Байдена ясны и понятны. В любом случае остается только ждать одобрения кандидатуры Пауэлла в Сенате, где он, как ожидается, получит широкую поддержку обеих партий», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден объявил, что выдвигает кандидатуру председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на второй четырехлетний срок.

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