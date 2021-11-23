Скопье, , 15:02 — REGNUM Государственные прокуроры Северной Македонии Болгарии Любомир Йовески и Борислав Сарафов 23 ноября проведут встречу, посвященную расследованию ДТП в болгарском Пернике на трассе Струма, жертвами которого стали 45 граждан Северной Македонии. Об этом сообщает болгарское новостное агентство BTA.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

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Журналисты отмечают, что Йовески и Сарафов проведут встречу на месте происшествия, где находится сгоревший автобус.

Напомним, туристический автобус возвращался из Скопье в Северную Македонию, все его пассажиры были не старше 30 лет. Среди погибших 12 детей.

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