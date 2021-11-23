Сочи, Краснодарский край, 23 ноября, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Обмен мнениями о текущей ситуации на Ближнем Востоке и, в частности, вокруг Палестины, очень важен. Об этом президент России Владимир Путин заявил 23 ноября на переговорах с лидером Палестины Махмудом Аббасом в Сочи.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Очень важно обмениваться ситуацией текущей, актуальной ситуацией по тому, как складывается обстановка на Ближнем Востоке в целом и на палестинском треке в частности», — заявил Путин, обращаясь к палестинскому лидеру.

Российский президент подчеркнул, что нужно регулярно встречаться и поддерживать отношения.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин подтвердил позицию России по вопросу урегулирования палестинской проблемы — решать её нужно «на основе двух независимых государств».

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