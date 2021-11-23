Анатолий Кошкин, 23 ноября 2021, 19:43 — REGNUM Приход к власти в Японии нового премьер-министра Фумио Кисиды был ознаменован активизацией обсуждения в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) и правительстве резкого увеличения сразу вдвое военного бюджета страны. Который по сумме и без того находится на уровне таких крупных государств, в том числе ядерных, как Великобритания, Франция, Германия, и даже второй по мощи военной державы мира — России. Разговоры идут об отказе от существовавшего ограничения расходов на вооруженные силы страны 1% валового внутреннего продукта и увеличения таких расходов до 2% ВВП. Более того, Кисида хочет в законодательном порядке утвердить право Японии наносить превентивные, то есть первые, удары по военным базам и объектам сопредельных стран. Таковыми, как известно, являются КНР, Российская Федерация и КНДР.

Самурай
Самурай
Иван Шилов © ИА REGNUM

Критика в этих странах «ястребиной» политики Кисиды естественна. Как и неизбежные ответные меры по обеспечению безопасности от угроз восстанавливающей статус «великой военной державы» Страны восходящего солнца. Понимают опасность такого «возрождения» не только в странах, объявленных Токио потенциальными противниками, но и здравомыслящие люди тех государств, которые Токио рассматривает как союзные.

Так, например, приглашенный профессор современной истории Японии в Токийском университете Софии (японское название «Дзёти дайгаку» — «Университет высшей мудрости») Свен Саалер из Германии ставит под серьезное сомнение намерения кабинета Кисиды. И призывает японское правительство дважды подумать, прежде чем принимать такие меры, учитывая репутацию Японии как «мирного государства».

Японское информационное агентство «Киодо цусин» приводит слова немецкого профессора: «Так же, как и Германия, Япония сталкивается с требованием увеличить свой оборонный бюджет до 2 процентов ВВП. Что это повлечет за собой, однако, совсем не ясно». Автор статьи в «Киодо» считает, что Саалер имеет в виду предполагаемое давление со стороны США, считающих, что эти два их союзных государства должны вносить больший вклад в безопасность своих регионов.

Свен Саалер, профессор современной истории Японии в Софийском университете в Токио, дает интервью по электронной почте из Франкфурта, Германия, где он в настоящее время находится в творческом отпуске (Киодо)
Свен Саалер, профессор современной истории Японии в Софийском университете в Токио, дает интервью по электронной почте из Франкфурта, Германия, где он в настоящее время находится в творческом отпуске (Киодо)
Личный архив Свена Салера

В статье приводятся данные «Стокгольмского института исследований проблем мира», согласно которым по состоянию на 2020 год соотношение оборонных расходов к ВВП составляло 1,0% в Японии, 1,4% в Германии, 2,1% во Франции, 2,2% в Великобритании, 2,1% в Австралии и 2,8% в Южной Корее.

«Будет ли Япония в большей безопасности после удвоения своего военного бюджета? Скорее всего, нет, даже если при этом союз с Соединенными Штатами может быть усилен», — считает Саалер.

Сторонники приобретения Японией дополнительных ударных мощностей ссылаются на прогресс в разработке Китаем и Северной Кореей «сложных ракет, перехватить которые становится все труднее». Саалер на это отвечает:

«На мой взгляд, очень сомнительно, что какое-либо военное проявление силы со стороны Японии или какой-либо другой страны будет способствовать разрешению конфликтов в долгосрочной перспективе».

По мнению «Киодо», комментарии Саалера являются реакцией на «намерение Германии, Великобритании и Франции расширять сотрудничество с Японией в области безопасности в стратегически и экономически важном Индо-Тихоокеанском регионе, очевидно, чтобы противостоять наращиванию военной мощи Пекина и его агрессивным территориальным претензиям в Восточном и Южно-Китайском морях».

Как показывают события, Германия уже, похоже, считает себя государством — участником сколачиваемого нового блока — этакого «восточного НАТО». Командующий ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах, посетивший Японию в начале ноября с фрегатом Bayern для совместных учений с японскими ВМС, назвал Японию, Австралию, Южную Корею, Сингапур, Новую Зеландию и Соединенные Штаты ключевыми партнерами в продвижении свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Адмирал обещал продолжать регулярно направлять военные корабли Германии в этот регион.

Фумио Кисида
Фумио Кисида
Kremlin.ru

Не секрет, что выражение «обеспечение свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона» является эвфемизмом борьбы сколачиваемой Вашингтоном коалиции сателлитов против Китайской Народной Республики. В статье прямо говорится о «необходимости того, чтобы Япония играла свою роль в международной координации для удержания Китая от попыток захватить Тайвань и контролировать Южно-Китайское море, а также для ограничения ядерных и ракетных разработок Северной Кореи».

Считается, что вопросы создания «ударного потенциала», который, по словам Кисиды, является одним из вариантов укрепления противоракетной обороны, и военные расходы будут в центре внимания, когда правительство приступит к пересмотру Стратегии национальной безопасности. Имеется в виду документ 2013 года, в котором представлены среднесрочные и долгосрочные руководящие принципы обороны и внешней политики Японии.

Объясняя для некоторых неожиданные «ястребиные» позиции нового премьера, Саалер предположил, что Кисиде, возможно, пришлось прибегнуть к более жесткой риторике о внешней политике и политике безопасности, чтобы заручиться поддержкой консервативных сил ЛДП во главе с бывшим премьер-министром Синдзо Абэ на выборах руководства партии в сентябре.

«Во время его пребывания на посту министра иностранных дел при Абэ стиль Кисиды определенно казался гораздо менее конфронтационным и агрессивным, чем у тогдашнего премьера», — сказал Саалер, который, как сообщает «Киодо», также является представителем Японии в Friedrich-Ebert-Stiftung (Фонд Фридриха Эберта), немецком аналитическом центре, занимающемся отношениями с другими странами.
«Внутрипартийные маневры, которые потребовались Кисиде для победы на выборах председателя ЛДП, похоже, сказались на его внешнеполитических позициях и подходах», — говорит Саалер. А потому-де он «занял позитивную позицию по отношению к идеям увеличения оборонного бюджета и приобретения возможностей нанесения ударов по базам противника».

В том же ключе немецкий ученый комментирует предложение Кисиды внести поправки в конституцию Японии, включая 9-ю статью об отказе от войны и запрете на обладание вооруженными силами. Считается, что эта проблема будет вновь поднята на парламентских выборах в палату советников, намеченных на лето 2022 года.

Флаг Сил самообороны Японии
Флаг Сил самообороны Японии
Petty Officer 2nd Class Markus Castaneda

«Киодо» напоминает, что во время своего почти восьмилетнего срока на посту премьер-министра до сентября прошлого года Абэ настойчиво предлагал включить в конституцию положение о признании и придании законного конституционного статуса существующим «силам самообороны». Саалер высказывает обеспокоенность тем, что такой шаг может спровоцировать Южную Корею и Китай, которые пострадали от милитаризма Японии во время войны. А также, ссылаясь на тот факт, что большинство японцев не считают «силы самообороны» неконституционными, он не видит необходимости в изменении 9-й статьи, считая, что она стала «важной частью политики примирения в послевоенной Японии».

«Именно имидж Японии как мирного государства делает страну привлекательной для туристов, студентов и профессионалов всех мастей», — говорит немецкий профессор. И заключает: «Вот почему европейские политики надеются на сотрудничество с Японией, а не потому, что Япония может удвоить свой оборонный бюджет».