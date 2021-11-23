23 ноября 2021 | Время чтения 5 мин

Анатолий Кошкин, , 19:43 — REGNUM Приход к власти в Японии нового премьер-министра Фумио Кисиды был ознаменован активизацией обсуждения в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) и правительстве резкого увеличения сразу вдвое военного бюджета страны. Который по сумме и без того находится на уровне таких крупных государств, в том числе ядерных, как Великобритания, Франция, Германия, и даже второй по мощи военной державы мира — России. Разговоры идут об отказе от существовавшего ограничения расходов на вооруженные силы страны 1% валового внутреннего продукта и увеличения таких расходов до 2% ВВП. Более того, Кисида хочет в законодательном порядке утвердить право Японии наносить превентивные, то есть первые, удары по военным базам и объектам сопредельных стран. Таковыми, как известно, являются КНР, Российская Федерация и КНДР.

Самурай Иван Шилов © ИА REGNUM

Критика в этих странах «ястребиной» политики Кисиды естественна. Как и неизбежные ответные меры по обеспечению безопасности от угроз восстанавливающей статус «великой военной державы» Страны восходящего солнца. Понимают опасность такого «возрождения» не только в странах, объявленных Токио потенциальными противниками, но и здравомыслящие люди тех государств, которые Токио рассматривает как союзные.

Так, например, приглашенный профессор современной истории Японии в Токийском университете Софии (японское название «Дзёти дайгаку» — «Университет высшей мудрости») Свен Саалер из Германии ставит под серьезное сомнение намерения кабинета Кисиды. И призывает японское правительство дважды подумать, прежде чем принимать такие меры, учитывая репутацию Японии как «мирного государства».

Японское информационное агентство «Киодо цусин» приводит слова немецкого профессора: «Так же, как и Германия, Япония сталкивается с требованием увеличить свой оборонный бюджет до 2 процентов ВВП. Что это повлечет за собой, однако, совсем не ясно». Автор статьи в «Киодо» считает, что Саалер имеет в виду предполагаемое давление со стороны США, считающих, что эти два их союзных государства должны вносить больший вклад в безопасность своих регионов.

Свен Саалер, профессор современной истории Японии в Софийском университете в Токио, дает интервью по электронной почте из Франкфурта, Германия, где он в настоящее время находится в творческом отпуске (Киодо) Личный архив Свена Салера

В статье приводятся данные «Стокгольмского института исследований проблем мира», согласно которым по состоянию на 2020 год соотношение оборонных расходов к ВВП составляло 1,0% в Японии, 1,4% в Германии, 2,1% во Франции, 2,2% в Великобритании, 2,1% в Австралии и 2,8% в Южной Корее.

«Будет ли Япония в большей безопасности после удвоения своего военного бюджета? Скорее всего, нет, даже если при этом союз с Соединенными Штатами может быть усилен», — считает Саалер.

Сторонники приобретения Японией дополнительных ударных мощностей ссылаются на прогресс в разработке Китаем и Северной Кореей «сложных ракет, перехватить которые становится все труднее». Саалер на это отвечает:

«На мой взгляд, очень сомнительно, что какое-либо военное проявление силы со стороны Японии или какой-либо другой страны будет способствовать разрешению конфликтов в долгосрочной перспективе».

По мнению «Киодо», комментарии Саалера являются реакцией на «намерение Германии, Великобритании и Франции расширять сотрудничество с Японией в области безопасности в стратегически и экономически важном Индо-Тихоокеанском регионе, очевидно, чтобы противостоять наращиванию военной мощи Пекина и его агрессивным территориальным претензиям в Восточном и Южно-Китайском морях».

Как показывают события, Германия уже, похоже, считает себя государством — участником сколачиваемого нового блока — этакого «восточного НАТО». Командующий ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах, посетивший Японию в начале ноября с фрегатом Bayern для совместных учений с японскими ВМС, назвал Японию, Австралию, Южную Корею, Сингапур, Новую Зеландию и Соединенные Штаты ключевыми партнерами в продвижении свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Адмирал обещал продолжать регулярно направлять военные корабли Германии в этот регион.

Фумио Кисида Kremlin.ru

Не секрет, что выражение «обеспечение свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона» является эвфемизмом борьбы сколачиваемой Вашингтоном коалиции сателлитов против Китайской Народной Республики. В статье прямо говорится о «необходимости того, чтобы Япония играла свою роль в международной координации для удержания Китая от попыток захватить Тайвань и контролировать Южно-Китайское море, а также для ограничения ядерных и ракетных разработок Северной Кореи».

Считается, что вопросы создания «ударного потенциала», который, по словам Кисиды, является одним из вариантов укрепления противоракетной обороны, и военные расходы будут в центре внимания, когда правительство приступит к пересмотру Стратегии национальной безопасности. Имеется в виду документ 2013 года, в котором представлены среднесрочные и долгосрочные руководящие принципы обороны и внешней политики Японии.

Объясняя для некоторых неожиданные «ястребиные» позиции нового премьера, Саалер предположил, что Кисиде, возможно, пришлось прибегнуть к более жесткой риторике о внешней политике и политике безопасности, чтобы заручиться поддержкой консервативных сил ЛДП во главе с бывшим премьер-министром Синдзо Абэ на выборах руководства партии в сентябре.

«Во время его пребывания на посту министра иностранных дел при Абэ стиль Кисиды определенно казался гораздо менее конфронтационным и агрессивным, чем у тогдашнего премьера», — сказал Саалер, который, как сообщает «Киодо», также является представителем Японии в Friedrich-Ebert-Stiftung (Фонд Фридриха Эберта), немецком аналитическом центре, занимающемся отношениями с другими странами.

«Внутрипартийные маневры, которые потребовались Кисиде для победы на выборах председателя ЛДП, похоже, сказались на его внешнеполитических позициях и подходах», — говорит Саалер. А потому-де он «занял позитивную позицию по отношению к идеям увеличения оборонного бюджета и приобретения возможностей нанесения ударов по базам противника».

В том же ключе немецкий ученый комментирует предложение Кисиды внести поправки в конституцию Японии, включая 9-ю статью об отказе от войны и запрете на обладание вооруженными силами. Считается, что эта проблема будет вновь поднята на парламентских выборах в палату советников, намеченных на лето 2022 года.

Флаг Сил самообороны Японии Petty Officer 2nd Class Markus Castaneda

«Киодо» напоминает, что во время своего почти восьмилетнего срока на посту премьер-министра до сентября прошлого года Абэ настойчиво предлагал включить в конституцию положение о признании и придании законного конституционного статуса существующим «силам самообороны». Саалер высказывает обеспокоенность тем, что такой шаг может спровоцировать Южную Корею и Китай, которые пострадали от милитаризма Японии во время войны. А также, ссылаясь на тот факт, что большинство японцев не считают «силы самообороны» неконституционными, он не видит необходимости в изменении 9-й статьи, считая, что она стала «важной частью политики примирения в послевоенной Японии».

«Именно имидж Японии как мирного государства делает страну привлекательной для туристов, студентов и профессионалов всех мастей», — говорит немецкий профессор. И заключает: «Вот почему европейские политики надеются на сотрудничество с Японией, а не потому, что Япония может удвоить свой оборонный бюджет».