Москва, , 14:48 — REGNUM Поддержанные мэрией Москвы поправки предусматривают перераспределение расходной части бюджета на 2022 год почти на 15 млрд рублей. Об этом 23 ноября сообщила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова на заседании комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Поправки носят социальный характер и имеют общегородское значение. Возможность и порядок реализации мероприятий, на которые предлагается направить дополнительные ассигнования, согласованы ответственными исполнителями и координаторами государственных программ», — сказала Зяббарова.

Также она отметила, что источником финансового обеспечения всех поддержанных поправок является резервный фонд.

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