Москва, 23 ноября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Финансирование мероприятий по сохранению объектов культурного наследия в Москве предлагается увеличить в 2022 году на 1,1 млрд рублей. Об этом 23 ноября сообщила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова на заседании комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике, передает корреспондент ИА REGNUM.

Бюджет

Соответствующие изменения в бюджет города на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов были внесены депутатами Мосгордумы и поддержаны мэрией. В случае принятия этих поправок на заседании регионального собрания столицы, будет ускорено завершение ремонтно-реставрационных работ на трех объектах.

«Также предлагается дополнительно направить 1 млрд рублей на развитие системы предпрофессионального и профильного образования, в том числе для сопровождения в городских школах инженерных, медицинских, академических и IT-классов вузами, расположенными в Москве», — сообщила Зяббарова.