Москва, , 14:39 — REGNUM В Московском Политехе создали первый отечественный фотополимерный принтер, работающий по технологии LCD. Устройство можно использовать в стоматологии, машиностроении, ювелирном деле и других отраслях. Разработка молодых ученых Московского политехнического университета вошла в число финалистов Всероссийского конкурса молодых технологических предпринимателей в «Сколково».

Проект Hive3d является инициативным проектом студентов столичного Политеха совместно с компанией WanhaoRUS. При его создании и реализации преследовалась цель создать устройство для 3D печати — фотополимерный принтер, который был бы точнее и быстрее аналогов, но при этом был бы дешевле и мог производиться на территории России.

«Аддитивные технологии принципиально отличаются от традиционных способов изготовления деталей и позволяют изготавливать детали очень сложных конфигураций. Во всех отраслях машиностроения уже давно наметилась тенденция замены металлических деталей пластмассовыми, а сдерживающим фактором являются невысокое разрешение конечного изделия. С помощью фотополимерной печати в значительной степени можно решить эту проблему, но остается проблема слабых физико-механических характеристик фотополимера, которую в скором времени, думаю, наши инженеры решат», — рассказал научный руководитель проекта Виктор Балашов.

Разработанный фотополимерный 3D принтер можно использовать почти в любой сфере деятельности, где необходимо достаточно высокое качество изделия при сравнительно малых габаритах: в стоматологии, машиностроении, ювелирном деле и других отраслях.

Проект был успешно завершён и перерос в стартап Hive3d, в рамках которого планируется масштабировать проект и перейти от MVP к серийному выпуску готового продукта.

«Поскольку 3D печатью занимаюсь довольно-таки давно, родилась идея создать устройство, которое было бы быстрее, точнее и работало бы с любыми фотополимерами. Именно эти вопросы волнуют пользователей аналогичных устройств. Благодаря проектной деятельности удалось идею воплотить в стартап и начать разработку устройства. В итоге мечты воплотились в востребованный продукт, способный на многое», — отмечает автор проекта, студент факультета машиностроения Московского Политеха Максим Богуш.

Молодые стартаперы пройдут акселерационную программу, которая включает в себя консультации с экспертами для доработки проектов и образовательные мероприятия по тематике технологического предпринимательства, а авторитетное жюри оценит работы финалистов.