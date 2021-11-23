Москва, 23 ноября 2021, 14:39 — REGNUM В Московском Политехе создали первый отечественный фотополимерный принтер, работающий по технологии LCD. Устройство можно использовать в стоматологии, машиностроении, ювелирном деле и других отраслях. Разработка молодых ученых Московского политехнического университета вошла в число финалистов Всероссийского конкурса молодых технологических предпринимателей в «Сколково».
Проект Hive3d является инициативным проектом студентов столичного Политеха совместно с компанией WanhaoRUS. При его создании и реализации преследовалась цель создать устройство для 3D печати — фотополимерный принтер, который был бы точнее и быстрее аналогов, но при этом был бы дешевле и мог производиться на территории России.
Разработанный фотополимерный 3D принтер можно использовать почти в любой сфере деятельности, где необходимо достаточно высокое качество изделия при сравнительно малых габаритах: в стоматологии, машиностроении, ювелирном деле и других отраслях.
Проект был успешно завершён и перерос в стартап Hive3d, в рамках которого планируется масштабировать проект и перейти от MVP к серийному выпуску готового продукта.
Молодые стартаперы пройдут акселерационную программу, которая включает в себя консультации с экспертами для доработки проектов и образовательные мероприятия по тематике технологического предпринимательства, а авторитетное жюри оценит работы финалистов.