Казань, 23 ноября, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Казани подростка, который готовил вооруженное нападение на учебное заведение, сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«Федеральной службой безопасности в Казани предотвращено вооруженное нападение на образовательное учреждение. В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления несовершеннолетний гражданин России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к совершению массового убийства его склонял пользователь Telegram, проживающий на территории Украины.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая в Казани вооружённый 19-летний преступник ворвался в гимназию № 175 и открыл там стрельбу. Погибли девять человек, в том числе семь детей. Ещё более 20 человек пострадали и были госпитализированы.

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