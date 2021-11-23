Владикавказ, 23 ноября, 2021, 14:38 — ИА Регнум. В северо-осетинском городе Беслане реализуется комплекс мероприятий по развитию населенного пункта. Создан генплан, который включен в программу социально-экономического развития Северной Осетии. Однако по 20 объектам этого плана нет решения вопроса об источниках финасирования. Об этом сообщил 22 ноября глава республики Сергей Меняйло в ходе рабочей поездки вице-премьера Александра Новака в регион.

Дмитрий Асташкин Беслан

Так, по словам руководителя субъекта РФ, в план развития Беслана входят 38 мероприятий. Денежные средства на восемь из них на сумму 1,4 млрд рублей выделяются в период с 2020 по 2024 годы. Необходима помощь федерального центра по финансированию еще 20 проектов.

Как отметил Меняйло, в 2021 году из резервного фонда правительства РФ выделено 150,2 млн рублей. На них ведутся работы на строительстве мемориала в школе №1, где в 2004 году произошел теракт, и двух дорог. В ближайшие два года должны провести реконструкцию стадиона «Пищевик», дома детского творчества и сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации. Также планируется построить общеобразовательную и музыкальную школы.

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