Знаменский район, , 14:36 — REGNUM В Знаменском районе Омской области прекращено расследование уголовного дела о вандализме. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону, вынесено постановление о применении к фигурантам принудительной меры воспитательного воздействия.

Баллончик с краской

По данным ведомства, двое подростков 14 и 15 лет купили два баллончика с краской и нанесли нецензурные надписи и рисунки на различные объекты инфраструктуры. В их числе разрисованным оказался монумент «Воинам-землякам, погибшим в боях за Родину».

Подозреваемые были найдены в течение суток. Подростки признались в содеянном, раскаялись и собственноручно стёрли нанесённые ими надписи. Отмечается, что ранее они не привлекались к административной или уголовной ответственности.

«По решению дознавателя уголовное преследование в отношении несовершеннолетних прекращено. Собранные материалы переданы в суд для рассмотрения ходатайства о применении к подросткам принудительной меры воспитательного воздействия», — отметили в ведомстве.

Читайте также: В Омской области подростки разгромили могилы, собирая конфеты