Москва, , 14:37 — REGNUM Расходы на организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей могут быть увеличены в Москве в 2022 году на 1,9 млрд рублей. Об этом 23 ноября сообщила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова на заседании комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Соответствующие изменения в бюджет города на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов были внесены депутатами Мосгордумы и поддержаны мэрией. В случае принятия этих поправок на заседании регионального собрания столицы.

«Поправками пять и шесть увеличивается финансирование государственной программы «Спорт Москвы». На 850 млн рублей в целях организации и проведения выездных тренировочных мероприятий для подготовки спортсменов. Это позволит значительно увеличить количество детей, направляемых на выездные сборы, и обеспечить развитие и совершенствование их спортивного мастерства. На 510 млн рублей планируется увеличить расходы для приобретение спортивной экипировки и инвентаря, что позволит обеспечить ими всех кандидатов в сборные команды Москвы», — сообщила Зяббарова.

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