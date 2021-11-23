Москва, 23 ноября, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Ничего удивительного в том, что Джо Байден выдвинул Джерома Пауэлла на должность председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США на второй срок, нет. У Байдена нет оснований заменять Пауэлла, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Dan Smith Здание ФРС США

«Джером Пауэлл является главой ФРС с февраля 2018 года. Срок его полномочий на данной должности истекает в феврале 2022 года. В середине ноября месяца американский регулятор приступил к сворачиванию стимулирующей программы выкупа активов и поддержки американской экономики после пандемии.

Предполагается, что сокращение составит 15 млрд долларов в месяц при нынешнем объеме выкупа активов $120 млрд. Начало программы сворачивания поддержки американской экономики было озвучена устами действующего главы ФРС США Д.Пауэлла.

Байден считает, что кому, как не Джерому Пауэллу реализовывать анонсированные масштабные мероприятия, направленные на поддержании низкого уровня инфляции, стабильных цен и обеспечении полной занятости в стране. А с этим на американском континенте проблемы. Годовая инфляция в октябре ускорилась до 6,2%.

Такого значения она не достигала с декабря 1990 г. При этом целевой уровень инфляции для США составляет 2% годовых. Большее влияние на рост цен оказывает высокая стоимость энергоносителей — нефти, газа и угля. Поэтому Байден вместе со странами импортерами нефти предпринимает ряд усилий по снижению ее цены на нефтяном рынке.

Уровень безработицы составляет 4,6%. Пока ФРС США сохранил базовую ставку на уровне 0−0,25% годовых. Регулятор приступит к ее повышению уже в 2022 году, после завершения программы количественного смягчения. Новости о следующем главе ФРС находятся в центре внимания рынков.

Американские фондовые индексы 22 ноября поднялись до исторических максимумов. Рынки положительно оценивают новости по поводу переназначения действующего главы ФРС США,

Промышленный индекс Dow Jones вырос до 35 842 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднимался до 16 171 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — до 4750 пунктов. Доллар США на фоне новостей о переназначении Пауэлла продемонстрировал впечатляющий рост, выросла доходность по долгосрочным облигациям США.

Однако, несмотря на укрепление доллара США и скорректированные действия с Китаем, Японией по открытию стратегических резервов нефти, нефть марки Brent подорожала до $79,45 за баррель. Но Джо Байдену и Джерому Пауэллу необходимо приложить еще немало усилий для восстановления американской экономики», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным пресс-службы Белого дома, действующий председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл выдвинут кандидатом на указанную должность на второй срок.

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