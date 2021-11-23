Ереван, , 14:35 — REGNUM Суд Армении назначил экс-президенту республики Серджу Саргсяну в качестве меры пресечения на время следствия подписку о невыезде Об этом 23 ноября сообщила журналистам пресс-секретарь антикоррупционного комитета Марина Оганджанян.

Серж Саргсян Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее адвокат Саргсяна Амрам Макинян сообщил, что бывший президент стал обвиняемым по делу, по которому ранее был свидетелем. По словам юриста, это было сделано без обнаружения каких-либо новых обстоятельств.

«Остальные подробности этого правового позора представлю позже», — заявил Макинян.

Напомним, в ноябре 2018 года предприниматель Сильва Амбарцумян публично заявила, что давала взятки Роберту Кочаряну и Саргсяну, когда они были президентами республики. При этом ранее она заявляла, что не была знакома с Саргсяном.

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