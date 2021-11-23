Кострома, 23 ноября, 2021, 16:39 — ИА Регнум. В Костромской области начали ставить «ловушки» на людей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал руководитель сообщества мотоциклистов «Эндуро44» Денис Боровиков.

Денис Боровиков Стальная леска

По словам Боровикова, неизвестные натягивают тонкие стальные лески между деревьями, заметить которые издалека невозможно. При столкновении с такой растяжкой мотоциклист, велосипедист или водитель квадроцикла может получить серьёзные травмы.

Подобный инцидент в регионе произошёл 22 ноября. Спортсмен сообщества тренировался в карьере, расположенном у деревни Чижово в Костромском районе. Мужчина зацепился за леску шлемом и не получил повреждений по счастливой случайности.

«Кто-то натягивает между деревьями в пригородах Костромы стальные проволоки толщиной 1 мм. Она очень прочная и вполне может отрезать мотоциклисту голову. Порвать её руками невозможно, заметить на скорости — тоже. Нашему товарищу просто повезло — он зацепился за это творение шлемом. Не пригни он голову — летальный исход был бы неизбежен. В прошлом году мы встречали такие проволоки в Первомайском посёлке, но не обратили на это должного внимания. Я возмущен до глубины души! Мы — не маргиналы. Все в сообществе — взрослые мужчины с семьями, которые просто занимаются спортом. Душегубы, которые сделали это, должны ответить за свой поступок» , — сказал Боровиков.

Общество мотокроссеров насчитывает 200 человек. Мужчины намерены обратиться в полицию региона с коллективным заявлением о покушении на убийство. ИА REGNUM будет следить за ситуацией.