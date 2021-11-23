В пригородах Костромы начали ставить «ловушки» на мотоциклистов
Кострома, 23 ноября, 2021, 16:39 — ИА Регнум. В Костромской области начали ставить «ловушки» на людей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал руководитель сообщества мотоциклистов «Эндуро44» Денис Боровиков.
По словам Боровикова, неизвестные натягивают тонкие стальные лески между деревьями, заметить которые издалека невозможно. При столкновении с такой растяжкой мотоциклист, велосипедист или водитель квадроцикла может получить серьёзные травмы.
Подобный инцидент в регионе произошёл 22 ноября. Спортсмен сообщества тренировался в карьере, расположенном у деревни Чижово в Костромском районе. Мужчина зацепился за леску шлемом и не получил повреждений по счастливой случайности.
Общество мотокроссеров насчитывает 200 человек. Мужчины намерены обратиться в полицию региона с коллективным заявлением о покушении на убийство. ИА REGNUM будет следить за ситуацией.