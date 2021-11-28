28 ноября 2021 | Время чтения 4 мин

Александр Погожев, , 11:28 — REGNUM Пандемия вируса COVID-19 повлияла на все сферы деятельности общества. Чтобы люди меньше контактировали друг с другом то и дело звучат призывы о необходимости оставаться дома и переходить на удалённую работу. Есть люди, которые в ограничениях смогли найти множество преимуществ. Благодаря свободному времени они смогли увидеть мир под иным углом и реализоваться в новых направлениях.

Утреннее солнце Александр Погожев © ИА REGNUM

В одной из станиц Ставропольского края проживает семья, которая переселилась из города не только из-за коронавируса, но и по ряду других причин. В первую очередь, чтобы ухаживать за 85-летней бабушкой и отцом-инвалидом.

Роман выходит из сеней Александр Погожев © ИА REGNUM

Бабушка Клава Александр Погожев © ИА REGNUM

Вторая причина — дети. Глава семейства Роман считает, что сыновьям лучше развиваться на свежем воздухе и питаться здоровой едой. Дети ходят в местную школу, жена Наталья работает в этой же школе бухгалтером.

Подсолнух у дома Александр Погожев © ИА REGNUM Роман с семьей Александр Погожев © ИА REGNUM

Роман риелтор, работает в Ставрополе. Раньше он весь день проводил в офисе, делал подборки и совершал телефонные звонки, встречался с клиентами для заключения договора. Потом заезжал на объекты продаж, сопровождал сделки в МФЦ, так время пролетало с утра до вечера.

До пандемии Роман работал в офисе Александр Погожев © ИА REGNUM

Теперь офисную работу Роман делает на крыльце своего дома или в огороде. Во время самоизоляции Роман не прекращал работать, спрос в период пандемии на квартиры не упал, а наоборот, возрос и продолжает расти. В основном недвижимость люди приобретают в ипотеку. Стараются взять квартиру обязательно в городе.

Роман теперь удалённо торгует недвижимостью на крыльце своего дома Александр Погожев © ИА REGNUM

Клиенты просят показать квартиры в основном в вечернее время, а выехать на пару часов из дома — не проблема. Из станицы в город Роману ехать пятнадцать минут.

Роман едет на сделку в Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Но хозяйство надолго не оставишь. Численность поголовья постоянно меняется, приходится строить новые вольеры, навесы, клетки. Роман отдает предпочтение крупным породам животных и птиц. Петухи и куры у него породы «Орпингтон» и «Колумбийская брама», кролики калифорнийской породы, утки мускусные — «Красный бык».

Самодельный кролятник Александр Погожев © ИА REGNUM

Петух породы «Орпингтон» Александр Погожев © ИА REGNUM

Порода «Колумбийская брама» Александр Погожев © ИА REGNUM

«Главное, никакой химии в питании», — гордится хозяин.

Петрушка Александр Погожев © ИА REGNUM

За урожаем нужен постоянный уход Александр Погожев © ИА REGNUM Урожай капусты Александр Погожев © ИА REGNUM

Роману управляться по хозяйству помогают сыновья. Он считает, что это важный момент — воспитать в детях чувство ответственности. Помимо ведения домашнего хозяйства, обучения и работы у мужчин есть и другие любимые занятия.

Роман с сыновьями собирают ягоды и грибы Александр Погожев © ИА REGNUM

Степной гриб Александр Погожев © ИА REGNUM Спелые ягоды боярышника Александр Погожев © ИА REGNUM

Большая заячья поляна в заказнике «Русский лес» Александр Погожев © ИА REGNUM

Вместе они ходят на рыбалку, в лес по грибы, собирают ягоды. Несут домой всё съедобное. Грибы в основном закатывают в банки — маринуют. Ягоды перетирают с сахаром, замораживают — так они дольше хранятся. Если на рыбалке был улов, то рыбу вялят, жарят, коптят. Но такие прогулки возможны только когда пасмурная и сырая погода.

Свой участок требует постоянного внимания. Роман делает строение для уток Александр Погожев © ИА REGNUM

Небольшая столярная мастерская на участке Александр Погожев © ИА REGNUM За работой Александр Погожев © ИА REGNUM

Основание будущего утятника Александр Погожев © ИА REGNUM

В хорошую погоду домовладение требует много внимания. Особенно в осенний период, когда приходит время собирать урожай. Овощи и фрукты надо переработать и определить для хранения в погреб или сарай. Для домашних питомцев надо заготовить корма, вычистить и утеплить сараи.

В зернохранилище. Перед наступлением зимы необходимо пополнить запасы зерна Александр Погожев © ИА REGNUM

Выгрузка зерна во дворе Александр Погожев © ИА REGNUM

Роман кормит домашних птиц Александр Погожев © ИА REGNUM

Помол зерна Александр Погожев © ИА REGNUM Кормление домашней птицы Александр Погожев © ИА REGNUM

Наряду с домашними и рабочими хлопотами Роман ещё выводит голубей бакинской породы. Это его увлечение, о котором он может рассказывать часами без умолку. Также он долго может наблюдать, как голубь зависает высоко-высоко в небе и держится там планируя на ветру, как кувыркается в воздухе.

Крыло голубя Александр Погожев © ИА REGNUM

Роман наблюдает, как голубь ухаживает за голубкой, как они воркуют. Старается объединить пары, чтобы от них получилось красивое и сильное потомство.

Возле голубятни Александр Погожев © ИА REGNUM

Несмотря на то, что семья живет в удалении от большого скопления людей, уберечься от коронавируса им не удалось, в семье переболели все. Болезнь перенесли более-менее легко. Они убеждены, что легко перенести заболевания им удалось не только благодаря своевременному лечению, но и благодаря климату и иммунитету.

Роман готовит шулюм во дворе домовладения Александр Погожев © ИА REGNUM

«В городе сложная ситуация. Не представляю, если бы мы сейчас сидели в квартире и работали удаленно. Финансово бы точно не потянули. Здесь в станице хотя бы зелень, овощи и фрукты не надо покупать. В городе за все платить надо. Тем не менее работы меньше не становится, а современный мир дает больше возможностей грамотно распределять время для заботы о себе и близких. Появилась возможность думать не только о деньгах, а развиваться еще и духовно», — говорит Роман.

Бабушка Клава рассказывает сказки внукам Александр Погожев © ИА REGNUM Тётя Романа Александр Погожев © ИА REGNUM

После пандемии возвращаться в город Роман и Наталья не собираются. Выращивают сад, воспитывают сыновей. Планируют строить наследникам жильё, чтобы они заводили свои семьи и дальше передавали ценности, которые перенимают от родителей.