Москва, 23 ноября 2021, 14:29 — REGNUM Авиакомпания S7 подтвердила сообщения о самоубийстве одного из пассажиров рейса Шарм-эш-Шейх — Самара.
Как сообщили в пресс-службе перевозчика, инцидент произошел в туалете воздушного судна. Тело пассажира обнаружили бортпроводники.
Отмечается, что на борту находились трое медиков, в том числе и реаниматолог, но спасти пассажира не удалось.
Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время следователи устанавливают обстоятельства смерти пассажира.
Читайте также: СК выясняет причину смерти пассажира самолета, летевшего из Египта в Самару