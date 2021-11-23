В S7 рассказали подробности ЧП с пассажиром на рейсе Египет – Самара
Москва, 23 ноября, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Авиакомпания S7 подтвердила сообщения о самоубийстве одного из пассажиров рейса Шарм-эш-Шейх — Самара.
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Самолет
Как сообщили в пресс-службе перевозчика, инцидент произошел в туалете воздушного судна. Тело пассажира обнаружили бортпроводники.
«Экипаж доложил о ситуации командиру воздушного судна, и КВС принял решение о немедленной вынужденной посадке в ближайшем аэропорту — в Каире», — сообщили РИА Новости в компании.
Отмечается, что на борту находились трое медиков, в том числе и реаниматолог, но спасти пассажира не удалось.
Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время следователи устанавливают обстоятельства смерти пассажира.
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