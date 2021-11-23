Берн, 23 ноября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Применение бустерных прививок вакциной от COVID-19 американо-германского концерна Pfizer/BioNTech для лиц от 16 лет одобрило швейцарское агентство терапевтической продукции Swissmedic. Об этом 23 ноября говорится в сообщении указанного агентства, размещенном на сайте правительства Швейцарии.

Tim Reckmann Вакцина компании Pfizer

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Уточняется, что после изучения дополнительных материалов, которые были предоставлены Pfizer/BioNTech, агентство приняло решение о том, что «лица 16 лет и старше могут с настоящего момента получать повторную вакцинацию (бустерную)».

Также указывается, что люди с уязвимым здоровьем могут поставить бустерные прививки с возраста 12 лет и добавляется, что до введения повторной дозы должно пройти не менее шести месяцев после прививки вторым компонентом вакцины Pfizer/BioNTech.

Отметим, для вакцинации в Швейцарии применяют препараты американо-германского концерна Pfizer/BioNTech, а также американской компании Moderna и фирмы Janssen, являющейся подразделением американской Johnson & Johnson.