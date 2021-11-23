Краснодар, 23 ноября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. На фоне эпидемиологических проблем у России и Палестины растёт товарооборот. Об этом 23 ноября заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Махмудом Аббасом. Сочи, 11 мая 2017 года

«У нас абсолютные цифры товарооборота пока небольшие, но всё-таки мы наблюдаем рост, несмотря на все те проблемы — больше 30% за предыдущий год», — заявил Путин.