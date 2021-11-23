Москва, 23 ноября, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Финансирование программ профессионального обучения школьников на базе колледжей может быть увеличено на 2,1 млрд рублей. Об этом 23 ноября сообщила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова на заседании комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Соответствующие изменения в бюджет города на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов были внесены депутатами Мосгордумы и поддержаны мэрией столицы. В случае принятия этих поправок на заседании регионального собрания столицы, получится увеличить количество старшеклассников, обучающихся по этим программам.

«Эти средства позволят дополнительно обучать по указанным программам 26 тыс. старшеклассников», — сказала Зяббарова.