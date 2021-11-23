Вашингтон, 23 ноября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Актёр Дуэйн Джонсон назвал дату выхода второго сезона сериала «Молодой Скала». О премьере продолжения шоу он сообщил в личном Instagram-аккаунте 23 ноября.

Eva Rinaldi Дуэйн «Скала» Джонсон

https://www.instagram.com/p/CWm-BaqrN3j/

Второй сезон шоу выйдет 15 марта 2022 года на телеканале NBC. «Вы и ваши семьи сделали «Молодого Скалу» самой крупной комедией на NBC, и я не могу дождаться, когда вы увидите наш второй сезон», — поделился Джонсон.

ИА REGNUM напоминает, что в сериале «Молодой Скала» рассказана история детства и становления Дуэйна Джонсона. Сам актёр стал одним из исполнительных продюсеров шоу.