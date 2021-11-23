Красноярск, , 14:24 — REGNUM Депутаты Заксобрания Красноярского края на сессии 23 ноября приняли в первом чтении проект регионального бюджета на 2022−2024 годы. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве финансов.

Бюджет Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным минфина, впервые в истории края на старте планирования доходы и расходы превышают 300 млрд рублей. Доходы сформированы на основе базового прогноза социально-экономического развития. Расходы сформированы по принципу финансирования 23 госпрограмм. На их реализацию в 2022 году предусмотрено 294 млрд рублей.

В министерстве подчеркнули, что уточнённые параметры бюджета — 2022 выглядят следующим образом: доходы — 310,1 млрд рублей, расходы — 329,7 млрд рублей, дефицит — 19,6 млрд рублей. На его погашение направят остатки средств, сформированные по итогам 2021 года.

Проект бюджета тщательно рассмотрят в комитетах Заксобрания. Второе и окончательное чтение документа планируется в декабре.

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