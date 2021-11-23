Сочи, Краснодарский край, , 14:23 — REGNUM В Палестине сложилась особо тяжёлая обстановка: на общую нестабильность в регионе наложилась пандемия коронавируса. Об этом 22 ноября заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Государство Палестина

«Кроме давления, которое оказывается извне, кроме напряжённой ситуации в регионе, с соседями, ещё и коронавирусная инфекция вносит свой вклад в обстановку», — заявил Путин.

«Россия предпринимает усилия для того, чтобы поддержать Палестину в этом направлении: предоставляем соответствующие медицинские препараты, вакцины, в Палестину выезжают наши специалисты и медики», — указал он.