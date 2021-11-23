Москва, , 14:25 — REGNUM Финансирование государственной программы «Столичное здравоохранение» в 2022 году может быть увеличено на 6 млрд рублей. Об этом 23 ноября сообщила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова на заседании комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике, передает корреспондент ИА REGNUM.

Бюджет Дарья Антонова © ИА REGNUM

Соответствующие изменения в бюджет города на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов были внесены депутатами Мосгордумы и поддержаны мэрией столицы. В случае принятия этих поправок на заседании регионального собрания столицы, эти средства пойдут на завершение капитального ремонта учреждений здравоохранения в рамках реализации масштабной городской программы по приведению поликлиник к новому московскому стандарту.

«Это позволит дополнительно отремонтировать в 2022 году 14 поликлиник», — отметила Зяббарова.

Читайте ранее в этом сюжете: В мэрии Москвы поддержали восемь из 107 поправок в столичный бюджет