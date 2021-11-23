Москва, , 14:22 — REGNUM Президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру Джерома Пауэлла на пост главы ФРС на второй срок. Рынок вполне разделяет это логичное решение американского лидера, заявил корреспонденту топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода.

Джером Пауэлл Federalreserve

«Серьезных оснований менять лидера американского центробанка в период экономической турбулентности сегодня нет. Вполне вероятно, что ФРС теперь продолжит мягкую монетарную политику, постепенно сбавляя темпы работы печатного станка.

Сегодня над США сгустились проблемы в стимулировании развития реального сектора экономики и сокращении безработицы и эти сложности с высокой вероятностью будут преодолены.

Доллар по-прежнему остается королем мирового валютного рынка. На рынке американского госдолга доходность займов на горизонте 10 лет взлетела на 4,5% до 1,6%.

Хедж-фонды сокращают длинные позиции по доллару, не ожидая повышения ставок от ФРС в ближайшее время. И это фундаментальный позитив для валют быстроразвивающихся стран, включая Россию.

Позитив из США поддерживает и мировые финансовые рынки. Если информационный негатив с Запада в адрес России пойдет на спад, рубль и фондовые индексы вернутся к росту», — считает экперт.

Как сообщало ИА REGNUM, действующий председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл выдвинут кандидатом на указанную должность на второй срок, сообщили в пресс-службе Белого дома со ссылкой на решение американского президента Джо Байдена.

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