Варшава, 23 ноября, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Разработчики игры World War 3 представили новый трейлер проекта, приуроченный к скорому старту закрытого бета-тестирования. Об этом 23 ноября пишет «Игромания».

Lyncconf Games Геймер

В ролике показано, насколько важна командная работа и планирование во время ведения боевых действий. Помимо этого, разработчики демонстрируют различную технику и локации из игры.

Добавим, что в ходе закрытого тестирования игрокам будут доступны два режима: «Тактические операции» и «Командный бой насмерть». Бои будут проходить на четырёх картах.