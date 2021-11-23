Грозный, 23 ноября, 2021, 14:21 — ИА Регнум. В Чечне установлен факт смерти несовершеннолетней. Девушку обнаружили без признаков жизни в одном из частных домов в селении Старые Атаги Урус-Мартановского района, где она проживала. По факту обнаружения тела организована проверка, сообщили 23 ноября в пресс-службе прокуратуры по региону.

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«По предварительным данным, смерть несовершеннолетней наступила в результате медикаментозного отравления. По данному факту организована доследственная проверка», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокурор поставил проведение проверки под контроль. По её итогам будут приняты меры реагирования, в случае если будут установлены факты нарушения законными представителями 16-летней девочки обязанностей по содержанию и воспитанию детей.