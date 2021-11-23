Кадис, Испания, 23 ноября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Восьмой день забастовки металлургов в испанском Кадисе начался без значительных происшествий. Об этом пишет агентство EFE.

YouTube- канал La Vanguardia Цитата из видео Столкновения между полицией и рабочими во время протестов металлургов в Кадисе

Отмечается, что в ряде мест в городе продолжились забастовки, сопровождаемые большим количеством сотрудников полиции.

Отмечается также, что утром в Сан-Фернандо пикетчики бросили камень в автобус, перевозивший работников компании Navantia на верфи, но, хотя заднее стекло было разбито, никто не пострадал.