Москва, , 14:20 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла проект бюджета Пенсионного фонда, передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, в 2022 г. составит 9 996,5 млрд рублей, в 2023 г. — 10 410,9 млрд рублей, в 2024 г. — 10 999,4 млрд рублей.

При формировании доходной части бюджета фонда учтено продление «моратория» на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии.

Предусмотрена индексация социальных пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению с 1 апреля на 7,7% (в 2023 г. — на 2,5%, 2024 г. — на 9,9%); страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней с 1 января на 5,9% (в 2023 г. — на 5,6%, в 2024 г. — на 5,5%).

Размер пенсии по старости неработающим пенсионерам составит на конец 2022 г. 18 520,70 рубля.

Также Госдума во втором чтении приняла проекты бюджетов ФОМС и ФСС.

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