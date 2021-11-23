Москва, , 14:19 — REGNUM В последнее время растёт количество государств, начинающих осознавать, что следует создавать «страховочную сетку» от недоговороспособности стран Запада. Об этом в ходе выступления на международном форуме Российского союза промышленников и предпринимателей 23 ноября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Всё больше стран начинают понимать необходимость создавать страховочную сетку, создавать системы, которые не будут ставить их в зависимость от капризов, ненадежности, недоговороспособности наших западных коллег», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров пояснил, что Запад понял, что созданной им системе глобализации, которая опирается на торговые и финансовые институты, он стал проигрывать, «в частности, Китайской Народной Республике, которая играла по правилам, изобретённым западными коллегами, и стала вырываться вперёд».

Тогда Запад начал решать появляющиеся проблемы «искусственно», добавил министр.

«И уже он не говорит о международном праве, он говорит о правилах, на которые должен опираться миропорядок. Одним из таких правил, налицо, они об этом не говорят, но это очевидно, стало требование реформы ВТО, работу которой тем временем американцы, по сути, заблокировали», — отметил Лавров.

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Глава МИД РФ добавил, что страны Запада блокируют по политическим мотивам, являясь крупнейшими акционерами Всемирного банка и других финансовых институтов, проекты не только в РФ, но и в таких странах, как Сирия.

«Хотя речь идет о соблюдении всех действующих на данный момент норм. Политизация откровенная. Я не думаю, что такими действиями Запад делает себе хорошую репутацию», — констатировал российский министр.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переход от западноцентричной модели глобального развития во главе с США к многополярному миру будет длительным процессом, он уже многие годы продолжается. Но то, что центр мирового развития уже сместился из Евроатлантики в Азиатско-Тихоокеанский регион и в его ключевую часть — Евразию, это, наверное, очевидно всем, добавил министр.